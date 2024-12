Morgonens nyheter 3 december

Så mycket dyrare blir årets julbord

Matpriserna har ökat med 2,8 procent på ett år enligt Matpriskollen. Den typiska julmaten har stigit ännu mer. Sedan den 1 januari 2022 har matpriserna enligt Matpriskollens statistik stigit med nära 25 procent.

Matpriskollens lista över hundra produkter som är vanliga vid jul visar att priset på julmat har ökat med 6 procent på ett år. Allt från julmust till köttbullar och risgrynsgröt har blivit dyrare.

Läs mer om prisökningen här.

LÄS MER: Ikeas billiga julbord får ris och ros

LÄS MER: Vanliga godiset innehåller aktivt kol – då ska du se upp

Allmänheten varnas för storbrand

Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, har utfärdats i Oskarshamns kommun, Kalmar län. Anledningen är att det brinner i en återvinningslokal.

Branden startade i förvaring av aluminiumspån, röken sprids österut mot E22:an. Det pågår just nu ett släckningsarbete.

Läs mer om branden här.

SMHI varnar för snö

Under tisdagsmorgonen utfärdade SMHI gula varningar för snö och ishalka under dagen. Redan under tidig morgon har snö fallit i stora delar av Mellansverige.

På morgonen övergår regn i blötsnö med risk för snömodd. Det kan blir svårt att ta sig fram i trafiken till följd av dålig sikt och halka.

Läs mer om varningarna här.

LÄS MER: Starka reaktioner på Lidls nya chips: "Väldigt skeptisk"

LÄS MER: Stark kritik mot Gröna Lunds julbord: "Sinnesrubbat"



LÄS MER: Populära varan slut i flera butiker – här är anledningen

LÄS MER: Starka reaktioner på Cloettas nya godissmak: "Sjukt o knäppt"

Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

Senaste nytt – ta del av det som händer just nu