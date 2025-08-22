Bianca Ingrossos stalker döms till fängelse • Trump uppges backa från fredssamtal • Onlyfans-ägaren plockar ut miljarder

Lyssna på det senaste avsnittet av "Nyheter24/7" här. Foto: Fredrik Sandberg/TT / Jacquelyn Martin/TT

I dagens avsnitt av Nyheter24/7: En man döms till fängelse för olaga förföljelse av Bianca Ingrosso, apotek i Uppsala drivs av personer med kopplingar till gängledaren "Jordgubben" och Finansinspektionen varnar för aktiebedrägerier i chattgrupper. Internationellt uppges Donald Trump backa från fredssamtal mellan Ukraina och Ryssland, EU snabbar på utvecklingen av en digital euro och Erik Menendez nekas villkorlig frigivning. Lyssna på det senaste dygnets viktigaste nyheter i kort format här nedan.

