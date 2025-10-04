Så väljer du säkraste platsen på flyget

Risken att råka ut för en flygplanskrasch är låg. År 2024 inträffade sammanlagt 46 flygolyckor i kommersiell luftfart, där 7 resulterade i dödliga olyckor, enligt statistik från International Air Transport Association, IATA.
Vid en flygkrasch och medföljande evakuering kan sittplatsen spela stor roll. Det menar brandsäkerhetsprofessorn Ed Galea, som medverkade i måndagens avsnitt av Vetenskapens värld.
– Det finns ingen magisk plats på flygplanet, men jag försöker alltid välja att sitta max fem rader från en nödutgång, säger Ed Galea i programmet och fortsätter:
– Vår forskning visar att ju närmare man är en nödutgång desto högre chans är det att man överlever en evakuering.
Plats 11A blev hans räddning
Tidigare i år inträffade en av de mest tragiska flygolyckorna i modern tid. Air India Flight 171, ett Boeing 787-plan, kraschade den 12 juni 2025 strax efter att ha lyft från Ahmedabad i Indien med destination London. Av de 242 personer ombord överlevde endast en – Vishwash Kumar Ramesh, som satt på plats 11A.
Att just han klarade sig har förbryllat experter. Flygplanet slog i marken med nosen först, och platsen han satt på anses inte vara särskilt gynnsam vid en krasch. Flygexperten Jan Ohlsson beskrev det hela i en intervju med Aftonbladet tidigare i år som "mycket märkligt".
– Det är ingen plats någon skulle ha satsat på att man ska överleva.
Enligt Ohlsson kan flera faktorer ha spelat in – att Ramesh var fastspänd, satt vid en nödutgång, och kanske agerade instinktivt i rätt ögonblick.
– Han måste reflexmässigt ha gjort någonting för att ta sig ut så snabbt, eller nånting som gjorde att han inte hamnade i eldhavet. Men han hade en otrolig tur.