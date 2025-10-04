Nyheter24
Så väljer du säkraste platsen på flyget

Publicerad: 4 okt. 2025, kl. 08:02
Till vänster syns ett flygplan flyga. Det är en mörk bild så man ser inte vilket bolag. Till höger syns ett flygplan inifrån. Bilden är tagen från gången med massa sittplatser runt omkring.
Enligt brandsäkerhetsprofessorn Ed Galea visar forskning att ju närmare man är en nödutgång desto högre chans är det att man överlever en flygkrasch. Foto: Janerik Henriksson/TT

Risken att omkomma i en flygolycka är mycket liten. Men enligt experter kan ditt val av sittplats påverka chansen att klara sig vid en evakuering.

Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Risken att råka ut för en flygplanskrasch är låg. År 2024 inträffade sammanlagt 46 flygolyckor i kommersiell luftfart, där 7 resulterade i dödliga olyckor, enligt statistik från International Air Transport Association, IATA.

Vid en flygkrasch och medföljande evakuering kan sittplatsen spela stor roll. Det menar brandsäkerhetsprofessorn Ed Galea, som medverkade i måndagens avsnitt av Vetenskapens värld.

– Det finns ingen magisk plats på flygplanet, men jag försöker alltid välja att sitta max fem rader från en nödutgång, säger Ed Galea i programmet och fortsätter: 

 – Vår forskning visar att ju närmare man är en nödutgång desto högre chans är det att man överlever en evakuering.

Tidigare i år inträffade en av de mest tragiska flygolyckorna i modern tid. Foto: Janerik Henriksson/TT

Plats 11A blev hans räddning

Tidigare i år inträffade en av de mest tragiska flygolyckorna i modern tid. Air India Flight 171, ett Boeing 787-plan, kraschade den 12 juni 2025 strax efter att ha lyft från Ahmedabad i Indien med destination London. Av de 242 personer ombord överlevde endast en – Vishwash Kumar Ramesh, som satt på plats 11A. 

Att just han klarade sig har förbryllat experter. Flygplanet slog i marken med nosen först, och platsen han satt på anses inte vara särskilt gynnsam vid en krasch. Flygexperten Jan Ohlsson beskrev det hela i en intervju med Aftonbladet tidigare i år som "mycket märkligt".

– Det är ingen plats någon skulle ha satsat på att man ska överleva.

Enligt Ohlsson kan flera faktorer ha spelat in – att Ramesh var fastspänd, satt vid en nödutgång, och kanske agerade instinktivt i rätt ögonblick.

– Han måste reflexmässigt ha gjort någonting för att ta sig ut så snabbt, eller nånting som gjorde att han inte hamnade i eldhavet. Men han hade en otrolig tur.

Kommentarer

