Alexandra Nilsson: "Då kommer jag att skaffa barn"

Alexandra Nilsson säger nej till barn, samtidigt som Sverige slår rekord i lågt barnafödande.

– Orsaken är för att jag kan följa allt som händer i samband med förlossning, män som lämnar sina fruar och problem med jobb, säger hon till SVT.

Sverige befinner sig i en historisk demografisk kris – aldrig tidigare har så få barn fötts i landet som nu. Med det lägsta barnafödandet per kvinna sedan 1751 har regeringen tillsatt en utredning för att förstå orsakerna bakom utvecklingen.

Samtidigt växer rösterna från unga kvinnor som väljer bort moderskapet – däribland influencern Alexandra Nilsson.

– Jag personligen tror inte att barn är meningen med livet. Jag vill försöka göra mig själv så lycklig jag bara kan och jag tror inte att barn kan göra mig lycklig, säger hon till SVT.

Sociala medier har avskräckt Alexandra Nilsson från att skaffa barn. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

"Folk ser mig som en levande livmoder"

Alexandra Nilsson berättar att hon tidigt möttes av förväntningar om att skaffa barn – något hon idag kallar för "babyshaming".

– Babyshaming är när man tjatar på kvinnor att skaffa barn. Det känns som att folk ser mig som en levande livmoder och det är äckligt, säger hon och fortsätter:

– Det får mig ännu mindre att vilja bli mamma.

Då skaffar Alexandra Nilsson barn

Enligt Nilsson är det genom sociala medier som vi har fått se nackdelarna med att skaffa barn, vilket har gjort henne avskräckt.

– Det verkar som att det finns fler nackdelar än fördelar i dag med att skaffa barn. Den största orsaken till att jag inte är så sugen på barn är för att jag kan följa allt som händer i samband med förlossning, män som lämnar sina fruar och problem med jobb.

Samtidigt konstaterar hon att barn kan vara en ekonomisk tillgång för influencers. Hon ser hur kollegor i branschen får fler följare och lukrativa samarbeten efter att ha blivit föräldrar.