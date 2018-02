En rutinmässig poliskontroll slutade under lördagskvällen med en våldsam dödskrasch, enligt Aftonbladet.

Efter att polisen försökte stanna en hyrbil under lördagskvällen ska bilföraren istället ha fortsatt sin färd och börjat köra runt på smågator i Hornstullsområdet, i Stockholm, i hög hastighet med polisen hack i häl.

När bilen till slut tvingades stanna för ett rödljus hoppade bilföraren ut från förarsätet och fortsatte sedan bort från bilen på fot. Medan en polis sprang efter personen ska en annan man, som också satt i hyrbilen, ha hoppat från passagerarsätet till förarsätet och tagit över ratten.

Polisen misstänkte att det var en pistol

Bildkälla: TT

När en polis närmade sig hyrbilen såg hen att mannen i förarsätet tagit fram ett föremål som liknade en pistol. Polisen sprang då tillbaka till polisbilen för att ta skydd och valde därefter att dra sitt tjänstevapen, medan hen beordrade mannen i bilen att visa sina händer.



Det var då som bilföraren satte gasen i botten och körde mot Västerbron i väldigt hög hastighet. Sekunder efter körde hyrbilen in i personbil som hade saktat in på grund av ett farthinder. Trots krocken stannade mannen i hyrbilen inte upp utan körde istället rakt in i en stolpe och slutligen in i en betongvägg, kring 19:30-tiden på lördagskvällen.

Mannen dog på plats

Den 30-åriga mannen dog på plats efter den våldsamma kraschen, som lämnade hyrbilen totalförstörd. När polisens tekniker sedan undersökte bilvraket hittade de narkotika. Föraren ska enligt polisen ha varit ostraffad.

Polisen söker fortfarande efter den andra mannen

Lyckligtvis nog ska paret som satt i personbilen som hyrbilsföraren körde in i ha klarat sig med lindriga skador.

Polisen har fortfarande inte kunnat hitta mannen som lämnade hyrbilen på fot och fortsätter sitt sökande. De har också tagit in två andra personer som misstänks vara inblandade i händelsen på förhör, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Läs även: Övervakningskamera fångade 23-åriga Mollys sista timme i livet

Se även: 18-åring sände live när hon krockade med bilen – lillasystern dog

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.