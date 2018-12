Larmet: Chockökning av mässlingsfall i Europa

Sedan millenieskiftet har antalet mässlingsfall i Europa aldrig varit så högt som i år. Under 2018 har 72 personer dött i virussjukdomen och över 60 000 personer kommer ha drabbats när året når sitt slut, rapporterar brittiska The Guardian. Det höga antalet är en fördubbling från förra året.

Samtidigt som mässlingsfallen ökar, växer också en anti-vaccinrörelse i Europa. Rörelsen drivs på sociala medier och hälsoexperter varnar för att personerna som är skeptiska mot mässlingsvaccinet sätter liv på spel. Detta bidrar också till att fler människor kan tvivla på vaccinets positiva effekter, rapporterar The Guardian.

Många skeptiska till anti-vaccinrörelsen

Men att inte vaccinera sig mot viruset är en väldigt dum idé. EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis anklagar anti-vaccinrörelsen för att sprida "fake news" om vaccinet.

– Det är otänkbart att vi har dödsfall på grund av mässling – att barn dör på grund av mässling. Vi lovade att Europa år 2020 skulle vara mässlingsfritt, säger han till tidningen.

En annan som också är väldigt skeptisk till rörelsen är Seth Berkley, chef för den globala organisationen Gavi som förespråkar vaccination. Han menar att detta skeptiska beteende är lika smittsamt som själva sjukdomen.

– Det är väldigt svårt att vaccinera emot, med tanke på att det inte finns någon stabil auktoritet i världens just ny, där institutioner och fakta ifrågasätts rutinmässigt och där ljuga är OK, säger han till The Guardian.

Vill att fler ska förstå vikten att vaccinera sig

I och med det höga antalet mässlingsfallen vill bland annat läkare och hälsoministrar att fler ska förstå vikten av att vaccinera sig. Världshälsoorganisationen (WHO), EU och USA har satt upp team för att undersöka varför många tvekar på vaccinet och vad man ska göra för att övertyga personer att ta det, rapporterar The Guardian.

Vad är mässling?

Det är en väldigt smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige, men desto vanligare utomlands. Symptomen är bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation, skriver 1177 Vårdguiden.