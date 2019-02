Renzo Aneröd aktuell med ny film – kollapsade under inspelningen

Filmskaparen Renzo Aneröd har under de senaste åren gjort flera uppmärksammade dokumentärer, bland annat "Jag vill inte leva detta livet" och "Islams barn i folkhemmet".

Under 2017 visades en av hans senaste filmer, "Thailandsdrömmar" på SVT. 2019 är han aktuell med en ny film som blev lite annorlunda än han först tänkt sig.

– Jag skulle egentligen göra en film om min pappa och min bror som när de levde klassades som psykiskt sjuka, men jag mådde så dåligt av stress och minnen att jag i princip kollapsade när jag skulle göra filmen, berättar Renzo för Nyheter24.

Renzo Aneröd är aktuell med en ny dokumentär under året. Foto: Privat

Hamnade på Ängsbacka

När Renzo mådde dåligt blev han tipsad av en vän att åka till Ängsbacka, som ligger utanför Molkom i Värmland.

Renzo beskriver platsen som en festivalplats på sommaren med yoga, tantra, sång, dans och meditation, en plats många besöker för att utveckla sig själva.

– Jag hade inget att förlora så jag åkte dit för att vila upp mig och hitta ny inspiration. Jag skulle stanna någon vecka, men stannade hela sommaren efter att ha stött på flera intressanta människor, säger han.

Alla intressanta människor gjorde att Renzo tog dit en filmkamera för att dokumentera det han upplevde och såg – och det kom att bli dokumentärfilmen "We meet at Ängsbacka".

Filmen blir dramatisk, rolig och känslosam

Filmen handlar om flera människor som bor eller under vissa perioder lever i norra Europas största alternativa samhälle, Ängsbacka.

Renzo berättar att personerna i filmen vill uppfylla sina drömmar och hitta sig själva utan att kompromissa med samhället. Filmen tar även upp psykisk ohälsa, att samhället skapar stress, människors personliga resor och inre processer.

Han berättar att filmen blir dramatisk, rolig och känslosam. Det finns en del likheter från hans tidigare dokumentärer, men den här kommer skilja sig ganska mycket.



– Jag har aldrig gjort en såpass nära film, där gränsen mellan film och verklighet i princip upplöses helt.

Dokumentärfilmen "We meet at Ängsbacka". Bildkälla: Privat

Var det svårt att passa in på Ängsbacka?

– Jag skulle nog säga både och. Det finns en del saker som är utmanande för mig, men samtidigt finns det i atmosfären på Ängsbacka en större respekt för varje individs känslor, val och personlighet som jag inte upplevt någon annanstans.

Renzo berättar att "We meet at Ängsbacka" blir hans viktigaste film. Att den blir avsutningen i en dokumentärfilmserie om det nya Sverige och sökande efter lycka. En serie som startades redan 2014 med hans första film "Under en blågul himmel".

Filmen planeras ha premiär någon gång under 2019. Här kan du se en trailer från dokumentären.