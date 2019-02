Nu har en cyklonvarning utfärdats i New South Wales och Queensland, Australien. Det är cyklonen Oma som rör sig in mot landets östkust och hotar med att skapa en hel del kaos i sin väg, enligt The Guardian.

Meteorologer förutspår att den kommer befinna sig vid sydöstra Queenslandskusten på torsdag och fredag innan den rör dig vidare nordväst mot centrala Queenslandskusten på lördag.



Stränder har stängt ner

På grund av cyklonen, som graderas som en tvåa på orkanskalan, har man stängt ner alla stränder längs guldkusten och större delen av stränderna längs solskenskusten.

Och trots att man inte tror att den kommer att dra sig in över land så kommer dyningar och höga vågor riskerar att orsaka en del runtom i kustområdena.

Uppmanas att förbereda sig på cyklonen

Man tror även att högvatten kommer att överstiga årets högsta vattennivåer med över en meter. Människor som befinner sig i de områden som tros kunna beröras av cyklonen uppmanas att påbörja förberedelser inför att vädret kan bli värre, enligt The Guardian.

Det var inte längesen som Australien upplevda en annan typ av extremväder – här kan du läsa om det.