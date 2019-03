How do you like your eggs? Om du tycker om ägg så är du ju definitivt inte ensam. Nej, att ägg är poppis att äta går inte att sticka under stolen med.

Men de är tyvärr inte bara nyttigt och gott. Äggets gula innehåller nämligen stora mängder kolesterol, som är en typ av fett. Och ansamlas det i blodet kan risken öka för hjärtinfarkt och andra sjukdomar som är kärlrelaterande.

Just kolesterol-halten i ägget har gjort att det varit på tapeten i flera årtionden om de verkligen ska vara livsmedel eller inte.

Hålla nere konsumtionen

Forskning vid Northwestern University Feinberg School of Medicine visar nu på att det kan vara bra att hålla nere konsumtionen av ägg ändå. Studien visar nämligen att 300 milligram kolesterol per dag i kosten kan innebära att risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar med hela 17 procent.

Men inte bara det, risken för att dö en förtida död oavsett orsak ökade även den – med 18 procent.

Studien visade även att äta endast tre till fyra ägg i veckan också ökade riskerna, dock inte med lika höga siffror. Risken för hjärtsjukdom ökade med sex procent och att dö en förtida död ökade med åtta procent, vilket ändå en del.

Orsaken till den ökade risken tros vara det höga kolesterolet, då en endaste äggula kan innehålla 186 milligram kolesterol.

"Förhöjd risk för hjärtsjukdom"

"Vår studie visar att om två personer har exakt samma diet och enda skillnaden är ägg, kan vi direkt mäta den effekt äggkonsumtionen har på risken för hjärtsjukdom. Kolesterol, oavsett var det kommer ifrån, var associerat med en förhöjd risk för hjärtsjukdom", säger en av forskarna bakom studien, Norrina Allen, i ett pressmeddelande som Aftonbladet rapporterat om.

I studien ingår nästan 29 000 vuxna från sex olika undersökningar. Vissa av deltagarna har sedan följts upp till hela 31 år, andra lite färre år.

Äta ägg med måtta

Ägg verkar alltså vara betydligt mer farligt än vad man tidigare trott. Och till frågan som fortfarande kvarstår i allas huvuden: bör man sluta äta ägg nu? Forskarna avråder inte oss från att äta ägg helt och hållet. Men man borde äta med måtta och vara medveten om dess höga kolesterolhalt.

