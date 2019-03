Paraishockeyspelaren Andreas Neuman – här är allt du vill veta

Andreas Neuman, från Hofors, fick för drygt 12 år sedan glödande kalk på sina ben och vara nära att mista livet. Nu är han målvakt för det svenska landslaget i paraishockey.

Hockeyproffset är högaktuell med att medverka i TV4:s tävlingsprogram Vinnarskallar. Han är en av åtta deltagare, inom svensk parasports absoluta elit, som gör upp om titeln "Årets Vinnarskalle".

Nyheter24 har tagit fram det du förmodligen vill veta om idrottsstjärnan.

Olyckan

När Andreas Neuman var 23 år gammal såg han sig själv som stor, tuff och stark. Två dagar innan jul kallades han in på jobb, av saneringsföretaget som han arbetade på.

Denna dag skulle han sanera ett stort filter på en industri. Det var vad han beskriver som ett rutinjobb.

– Jag hoppade in först och hade en stor slang, som gick från lastbilen, som jag skulle suga rent med. För att komma längre in i filtret var jag tvungen att rucka på plåt. Plötsligt är det något som kommer, som en lavin, och slänger oss in mot hörnet, säger Andreas Neuman.

Andreas blev levande begravd – han fick 300 graders glödande kalk över sig.

Andreas Neuman är nu målvakt för svenska landslaget i paraishockey. Bildkälla: TV4

Nedsövd i flera veckor

Andreas hölls nedsövd i 5-6 veckor på grund av det kritiska tillståndet. Han låg kvar på intensiven ett helt halvår. Under den tiden gick han ner från 110 kg till 45 kg. På grund av kallbrand var han tvungen att amputera ena benet.

Sonen blev vändpunkten

Andreas hade en jobbig period framför sig efter olyckan och led av självmordstankar. Men när sonen Melker kom till världen ändrades allt.

– Jag var illa tvungen att kriga vidare för Melkers skull. Min son är en gudagåva för mig, säger Andreas.

Målvakt för landslaget

En bekant till Andreas höll på med paraishockey och introducerade honom för sporten. Han kände sig snabbt hemma och uppskattade att de andra spelarna hade förståelse för honom. Nu har han varit målvakt för det svenska landslaget i ungefär två och ett halvt år.

– Största framgången var när jag fick följa med och tävla i Paralympics, säger Andreas.

TV4:s tävlingsprogram Vinnarskallar sänds tisdagar 20:00 på TV4 och TV4 Play.

Se när Andreas Neuman berättar om den fasansfulla olyckan i klippet ovan.