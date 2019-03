Här är allt du vill veta om paraishockeyspelaren Per Kasperi

Per Kasperi, 25, var en av de framträdande paraishockeyspelarna under kvalet till PyeoingChang 2018 – och med två mål avgjorde han den sista matchen mot Tyskland.

Nu är Kasperi högaktuell med att medverka TV4:s tävlingsprogram Vinnarskallar. Han är en av åtta deltagare, inom svensk parasports absoluta elit, som gör upp om titeln "Årets Vinnarskalle".

Ryggmärgsbråck

Per Kasperi är född med ryggmärgsbråck. Det är en medfödd skada som ofta leder till fysisk funktionsnedsättning.

– Ryggraden växer inte ihop på ett ställe, så vissa nerver som ska ner till exempelvis fötterna, får man helt enkelt ta bort, säger Per Kasperi.

Lärde sig att gå

Kasperi fick genomgå flera operationer när han var liten, bland annat av fötterna. Hans läkare berättare för honom att det fanns en risk för att han aldrig skulle kunna gå.

– Då blev jag bara triggad och bestämde mig för att jag kunna göra det. Det som gjorde att jag till slut lärde mig så bra var nog att jag pressade mig själv. Jag envisades även med att prova vanliga skidor och skridskor.

Kälkhockey

Bara 6 år gammal provade Per Kasperi på kälkhockey för första gången.

– Det var ingen rullstol längre, det var något helt annat. Det var sjukt svårt men jag tänkte att det här måste jag lära mig.

Endast 16 år gammal tävlade Per Kasperi med landslaget i Paralympics, i Vancouver 2010. Bildkälla: TV4



Skolåren

Kasperi minns de första åren av skolgången som väldigt bra. När han fick en elrullstol på lågstadiet ville kompisarna åka med.

– Då ville alla prova åka rullstol. Man blev ju poppis!

Men på högstadiet blev det annorlunda och Per utsattes för mobbning.

– De frågade varför jag gick så konstigt och härmade hur jag gick. Jag var väldigt utanför i klassen. Jag minns en gång då någon hade stuckit hål i alla mina däck på rullstolen.

Idrott som terapi

Under jobbiga perioder har Per kunnat fly in i idrottens värld. Han menar att idrotten är anledningen till att han klarade sig så pass bra.

– Det var som en terapi. När jag var på isen, då var jag bara på isen och var idrottare. Det var en frihet och jag glömde allt som hade hänt tidigare på dagen.

Landslaget

Efter en träning i Nacka ishall kom en tränare in och sa till Per att de ville att han skulle träna med landslaget. Per var då bara 14 år gammal. Två år senare skulle det vara Paralympics i Vancouver.

– Jag försökte jobba stenhårt mot det. Sen lyckades jag ta en plats där, 16 år gammal.

Paralympics

Per Kasperi kan stoltsera med att ha medverkat i hela tre Paralympics. Han var med och tävlade i Vancouver 2010, i Sotji 2014 och nu senast i PyeongChang 2018.

– Det som har gjort mig till en vinnarskalle är hela mitt liv. Jag ser inga begränsningar i det jag kan göra.

