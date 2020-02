Är du romantisk, men har tröttnat på de klassiska klyschorna nallebjörn, röda rosor och kort med små kärleksdikter? Vill du ge en present som är lite utöver– till din kärlek i år?

Nyheter24 har samlat en tips-lista med saker och trevliga aktiviteter som du kan ge din partner i present på alla hjärtans dag!

Sit back and relax, vi löser din idékris med budgetaktiviteter!

1. Gå på museum

En aktivitet som ibland lätt glöms bort och är ytterst underskattad som du kan göra med din partner– är att gå på museum. Varför inte bjuda ut din partner på en romantisk middag och vandra vidare till en utställning?

Låter inte så hett vid första anblick kanske? Låt oss motbevisa.

Även på de dammigaste museer kan bli till en pirrig upplevelse. Ju mindre folk, desto mer spännande dessutom? Smyg runt med din partner bland dammiga tavlor och varför inte smyghångla lite runt hörnet?

Alla hjärtans dag står runt hörnet. JANERIK HENRIKSSON / TT

2. Laga en romantisk middag



Är du ett proffs på matlagning? Är du en jävel på att du slänga ihop en jambalaya? Vill du utmana dig själv och ta dina matlagningskunskaper till nya höjder?

Bjud din partner på en romantisk middag för två. Kanske förvandlas ni till Lady och Lufsen i slutändan och sitter och gullegullar er med spagetti och köttbullar i tomatsås?

Och varför inte avsluta middagen med lite jordgubbar och sprutgrädde till efterrätt? If you know what I mean...

Bjud din partner på en romantisk middag för två. Foto: Anders Wiklund/TT

3. Gå på bio

Bjud ut din partner på en rungande och romantisk bioupplevelse. Varför inte en skräckfilm? Vad är väl bättre än att se en spännande film och hålla din partners hand under en timme eller två.

Ha popcornen och colan i högsta hugg när ni kryper närmare varandra i biomörkret.

4. Åk på roadtrip!

Förbered dig genom att åka till en bensinmack och tanka bilen full innan ni drar ut på upptäcksfärd. Eller varför inte hyra en bil? Roadtrip next! Åk till en vacker utkiksplats och ta med en fulladdad picknick–korg.

Eller varför inte åka och kolla in några övergivna hus? Spänning och kärlek passar som handen i handsken.

Varför inte åka på en roadtrip med din käresta! Foto: Stina Stjernkvist/TT

5. Gör en fotobok



Varför inte föreviga din och din partners finaste ögonblick och minnen i ett fotoalbum? Samla ihop foton från den där härliga resan och era allra bästa stunder.

Boken kommer inte bara bli en uppskattad present, utan även ett minne för alltid.

6. Ge bort en massage



Vad är mer än stämningshöjare än en härlig och intim massage? Köp en bra massageolja som doftar ljuvligt, varför inte lavendel eller jasmin. Tänd några ljus och ge din partner en avslappnande massage.

Massage sänker dessutom blodtrycket på din partner, sänker kroppens nivåer av stresshormoner och ökar blodcirkulationen.

Stela axlar och ömma muskler – long gone!