Nu visar granskningar att Carola Häggkvist har drabbats av en mångmiljonsmäll.

Totalt har 4,7 miljoner kronor av sångarens tillgångar har försvunnit ur hennes bolag Carola Musikproduktion Ab, skriver Aftonbladet.

FÖRSENINGSAVGIFTER FRÅN BOLAGSVERKET

Stjärnan har också tvingats att betala 30 000 i förseningsavgifter till Bolagsverket. Det verkar som att sångerskan har slarvat med att lämna in sina årsredovisningar.

Detta har lett till att hon har fått betalningsanmärkningar av revisorn Ulf Christiansson.

Carolas årsredovisningar har lämnats in 10 månader senare än vad lagen kräver. Detta trots att hon har fått flera påminnelser.

Det var under 2018 och 2019 som stjärnan gjorde de största förlusterna. Då förlorade hon 4,7 miljoner kronor i tillgångar. Trots att sångerskan drog in 4,3 miljoner kronor så blev det en förlust på 3,2 miljoner kronor.

"OSÄKERHET KRING TILLGÅNGARNAS VÄRDERING"

Tillgångarna har fått skrivas ner för att pengar på banken har försvunnit. 2018 hade Carola Häggkvist 3,2 miljoner kronor på bankkontot i bolaget. I juni förra året fanns bara 105 730 kronor kvar på banken.

– Under året har nedskrivning av tillgångar skett med ca 4,7 miljoner kronor på grund av osäkerhet kring tillgångarnas värdering, skriver Carola i sin årsredovisning.

"JAG VÄLJER ATT INTE KOMMENTERA DETTA JUST NU"

Carola väljer att inte närmare förklara de försvunna tillgångarna.

– Jag väljer att inte kommentera detta just nu, säger Carola till Aftonbladet när de försöker kontakta henne.

Förlusten av de stora summorna pengar gör att kapitalet krymper från 6 miljoner kronor till 1,9 miljoner kronor.

Men det verkar inte gå någon större nöd på Carola. Hon drog in mer pengar i sitt andra bolag In Your Dream Unlimited AB genom att genomföra julkonserten "Jul med Carola".

Tack vare julkonserten kunde Carola dra in hela 4,2 miljoner kronor. Vinsten blev då 1,1 miljoner kronor.

