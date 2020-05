Universitetet: Sverige har högst dödsfall per capita i världen

Enligt siffror från Oxford University och statistiksidan Ourworldindata har Sverige haft flest corona-dödsfall per capita i världen. Siffrorna från statistiksidan gäller antal dödsfall per dag och sett per miljon invånare.

SVERIGE TOPPAR LISTAN

Efter den 14 maj så låg Sverige på 7,34 dödsfall på en miljon invånare. Storbritannien låg strax efter med 6,54.



Andra länder har dock nått högre toppar snabbare än Sverige. Exempelvis låg Spanien i topp den 4 april med 18,6 dödsfall per capita. Sverige låg då på 3,4.

TEGNELL: "SVÅRT ATT GÖRA EN JÄMFÖRELSE"

När statsepidemiolog Anders Tegnell får frågan om siffrorna så säger han att det är svårt att göra en jämförelse när vi är mitt uppe i pandemin.

– Vi ligger på olika delar av epidemikurvan. Sverige ligger ganska långt fram. Andra länder ligger ännu längre fram så att dödstalen har hunnit gå ned ordentligt och vissa länder är på väg upp. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra en enskild vecka. Riktiga jämförelser går nog inte att göra förrän vi är betydligt längre fram i den här pandemin, säger han till DN på onsdagen.

Tegnell säger samtidigt att det är fruktansvärt att så många har avlidit av viruset. Och betonar hur viktigt det är att vi lyckas skydda de äldre på äldreboendena.

NORGES SMITTSKYDDSDIREKTÖR: HÅLLER MED TEGNELL

Frode Forland är smittskyddsdirektör på Folkehelseinstituttet. Han säger till Expressen att han håller med Tegnell om att jämförelser just nu är svåra att göra.

Forland menar att länder ligger på olika delar av epidemikurvan och dessutom räknar på olika sätt.