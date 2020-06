Om USA:s mest hatade polis: "Visste han skulle göra något igen"

Den 25 maj spreds en video som en löpeld på internet. Filmen visar polisen Derek Chauvin stående med sitt knä över halsen på 46-årige George Floyd, som hade gripits i samband med att han misstänktes för att han försökt betala med en falsk 20-dollarsedel.

Derek Chauvin. Bildkälla: AP/TT

Förklarades död

Floyd, som var en afroamerikansk tvåbarnspappa, vädjade för sitt liv och sade vid upprepade tillfällen att han inte kunde andas. Lite över åtta minuter senare visade 46-åringen inga livstecken och förklarades sedan död på ett sjukhus i närheten.



Alla fyra poliser som var på plats fick efter ingripandet sparken, och FBI har även inlett en utredning mot poliserna.

Demonstrerar mot rasism

Georges Floyds död blev startskottet för en mängd demonstrationer över hela USA. Demonstrationerna är mot vita polisers övervåld mot afroamerikaner, och många går nu gatorna långa för att protestera mot rasism över hela världen.

– Jag vill att de ska åtalas för mord, det är exakt vad de har gjort. De dödade min bror medan han ropade på hjälp, säger Bridgett Floyd, George Floyds syster, till NBC.



Jobbade som polis i över 18 år

Derek Chauvin har kommit att bli en av USA:s mest hatade personer. Han hade innan händelsen jobbat som polis i Minneapolis i över 18 år. Poliskåren han jobbat för har gått ut med information om att han under dessa år fått 18 interna anmälningar mot sig.

Vad dessa handlar om är inget de gått ut med, men endast två av dem ledde till disciplinära åtgärder, i denna mening tillrättavisningar.



"Visste att han skulle göra någonting igen"

Uppgifter har kommit in att Derek Chauvin för 12 år sedan hade stormat in i Ira Latrell Toles lägenhet efter att ha fått in ett larm om våld i hemmet. Den före detta polismannen hade slagit ner den afroamerikanska mannen för att sedan skjuta honom i magen.

Detta var en av de händelser som inte ledde vidare till några åtgärder, och Toles menar i en intervju att Floyds död hade kunnat undvikas om Chauvin hade fått konsekvenser efter händelsen i lägenheten.

– Jag visste att han skulle göra någonting igen, säger Toles.

Många har demonstrerat utanför Chauvins bostad. Bildkälla: Jeff Wheeler/TT

Det har även framkommit att Floyd och Chauvin inte var helt obekanta. De hade tidigare jobbat tillsammans på nattklubben El Nuevo Rodeo i Minneapolis, där de arbetade med säkerheten.

Sitter i isoleringscell

Derek Chauvin greps fyra dagar efter dådet och är nu misstänkt för vållande till annans död eller dråp.

Till en början togs han till Ramsey Countys interneringscenter där han blev satt under självmordsövervakning. Endast två dagar senare blev han förd till Oak Park Heights – ett av USA:s mest säkra fängelser.

Enligt en källa till Daily Mail blev han förflyttad till ett fängelse med maximal säkerhet för att inte riskera att bli mördad av de andra intagna.

Chauvin sitter i en isoleringscell och får endast prata med utomstående via telefon-eller videosamtal. På grund av den rådande pandemin får han inte heller ta emot besökare.

Måndagen den 1 juni skulle rättegången mot Chauvin dra igång, men har blivit uppskjuten på grund av oroligheterna runt om i landet.

Vill byta efternamn

Derek Chauvin var tidigare gift med den 45-åriga fastighetsmäkaren och skönhetsdrottningen Kellie Chauvin.

Kellie Chauvin har skiljt sig från Derek Chauvin. Bildkälla: Facebook

Hon lämnade dock sin man bara tre dagar efter Floyds död, och vill i och med skilsmässan byta efternamn. Hon gick även ut med att hon står på offrets och offrets familjs sida och inte sin ex-makes.

”Jag pratade med Kellie Chauvin och hennes familj. Hon är förkrossad av Floyds död och hennes yttersta sympatier finns hos hans familj, hans nära och kära och alla som sörjer denna tragedi”, sade åklagaren Amanda Mason-Sekula å Kellie Chauvins vägnar, skriver Aftonbladet.