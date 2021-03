Filip Sjöström och Frihet Sverige var hjärnan bakom den stora manifestationen som drog sig genom Stockholms innerstad under lördagen. Hundratals personer samlades för att demonstrera mot coronarestriktionerna som de anser endast är till för att kontrollera människors frihet.

Filip Sjöström

Bildkälla: Filip Sjöström

I spetsen av manifestationen stod Filip Sjöström, 30, som också är vice ordförande för Frihet Sverige. Du kanske känner igen honom från Idol 2017, där han fick en guldbiljett.

Han ledde Tusenmannamarschen under lördagen och skrev i den nationalistiska och vetenskapsskeptiska tidningen Nya Dagbladet "att söka tillstånd (och få ett garanterat avslag) hade inneburit att vi försöker vara en del av det korrupta system som nu plågar vårt land”. Nu riskerar han 20 000 kronor i vite för störning av ordningslagen.

Han har också förespråkat och drivit protester mot mobilstrålning. I dag kämpar han för att bli av med samhällets restriktioner och låta andra röster komma till tals.

Filip säljer även sin egengjorda hälsoplan "Lev längre" för 2 495 kronor. Den innehåller analyser av 50 stycken blodmarkörer han menar är "framtagna av läkare".

Nyheter24 har sökt Filip.



Maneka Helleberg

Bildkälla: Maneka Helleberg

42-åriga Maneka Helleberg är inte bara ordförande för den internationella gruppen World Freedom Alliance, utan även en ledande gestalt i Frihet Sverige. Hon är också dotter till Mikael Nordfors.

Tidigare var Maneka lärare, men i dag driver hon ett spirituellt företag. Däremot avslöjades det i Expos granskning att de pengar som skänks till World Freedom Alliance går till hennes bolag.

Maneka menar att hon, sedan 14-års ålder, haft en gåva som gör det möjligt att se saker som för andra är dolda i sinnet. Genom detta ska hon då ha hjälpt andra till bättre hälsa och ekonomi.

Förutom företaget arbetar hon också som frontfigur för ett företag som uppger sig sälja "medicinskt vatten" och menar att vattnet är molekylärt, vätgasrikt, elektrolyserat och alkaliserat. Genom att dricka vattnet och bli hjälp av Maneka ska människor få en ny syn på livet och lämna löneslaveriet.

Mikael Nordfors

Bildkälla: Mikael Nordfors

Ordförande för Frihet Sverige är Mikael Nordfors, 62. För att gå med i organisationen krävs det att du swishar 500 kronor, varpå pengarna går direkt till Mikaels privata konto, skriver Aftonbladet.

Mikael blev för cirka 20 år sedan känd som "Analdoktorn" efter att ha gett analmassage till en kvinna med ont i foten. En annan fick sprickor i analöppningen efter behandlingen och Mikael fick flera varningar av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Mikael flyttade sedan till Norge, men anmäldes även där efter att ha gett en kvinna analmassage utan att hon blev tillfrågad eller förberedd. 2018 anmäldes han till Inspektionen för vård och omsorg efter att 11 av hans patienter behandlats med ozon i anus. De anser att han borde bli av med sin läkarlegitimation. Beslutet är dock inte taget av HSAN ännu, rapporterar Aftonbladet.

Mikael skrev även kampsången "We are the sovereigns”, där en översättning till svenska från engelska lyder: "De försöker lura oss med korrumperad media och Folkhälsomyndighet, med giftigt vaccin, dåliga regeringar och hjärndött 5G”