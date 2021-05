Vad hände 1992?

År 1992 innehöll, som så många andra år, både upp- och nedgångar, olyckor och välgång. Nyheter24 lyfter fram några av dessa.

1. Lasermannen grips

John "Lasermannen" Ausonius vid sin rättegång året därpå. Foto: Tobias Röstlund/TT

Efter en månadslång jakt grips den fruktade skytten John Ausonius, även känd som Lasermannen, efter ett bankrån i Stockholm den 12 juni 1992, enligt Polismuseet. Läs mer om Lasermannen, och rättegången som följde, här.

2. 63 personer dör i Rodney King-upploppen

Misshandeln av Rodney King fångades av en utomstående person. Foto: George Holliday/KTLA Los Angeles/AP/TT

Den 29 april 1992 samlas tusentals människor på Los Angeles gator efter att tre poliser frias, av en helt vit jury, för misshandeln på den svarte mannen Rodney King året dessförinnan.



Flygfoto på en av många bränder som utbröt i samband med upploppen 1992. Foto: Paul Sakuma/AP/TT

Totalt dör 63 personer och över 2 300 människor skadas i upploppen.



3. Sverige vinner ishockey-VM

Det svenska ishockeylandslaget efter vinsten. Foto: Jack Mikrut/TT

För sjätte gången vinner Sverige världsmästerskapet i ishockey den 10 maj 1992. I finalen, som spelas i Prag, besegrar Tre Kronor grannlandet Finland med 5-2.



4. Helena Andersson försvinner i Mariestad

Helena Andersson, 22, försvann i Mariestad – och har inte hittats sedan dess. Foto: Erik Follin/TT

Efter en festkväll på stadshotellet i Mariestad den 14 juni 1992 försvinner 22-åriga Helena Andersson spårlöst och försvinnandet får stor uppmärksamhet i media.

Polisen börjar kort därefter utreda Anderssons försvinnande som ett mord, men ingen kropp har hittats och ingen har kunnat åtalas i fallet. Numera arbetar polisens Kalla fall-grupp med försvinnandet, rapporterar Mariestadstidningen.

5. Tv-serien "Rederiet" har premiär

Gaby Stenberg och Bert Åke Warg var två av skådespelarna i serien. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Succéserien "Rederiet" har sin premiär på tv den 20 augusti 1992 och blir snabbt en given tittarfavorit. Totalt produceras och sänds 318 avsnitt av tv-serien.



6. Seriemördaren Jeffrey Dahmer döms

Rättegången mot den notoriske seriemördaren, nekrofilen och kannibalen Jeffrey Dahmer, som gripits i juli 1991, inleds den 30 januari 1992.

Jeffrey Dahmer under sin rättegång 1992. Foto: AP/TT

Drygt två veckor senare, den 15 februari, döms Dahmer till 15 livstidsstraff för 15 bestialiska mord som han genomfört inom loppet av lite mer än ett decennium. Läs mer om Dahmer, och flera andra ökända seriemördare, här.



7. Spårvagnsolyckan i Göteborg

Konsekvenserna är förödande, och rentav dödliga, när en spårvagn utan fungerande nödbroms spårar ur vid Vasaplatsen i Göteborg den 12 mars 1992.

Spårvagnen som spårade ur vid Vasaplatsen 1992. Foto: Joakim Roos/TT

Spårvagnen, som färdas i över hundra kilometer i timmen, kör på över 70 personer, rapporterar SR. I spårvagnsolyckan omkommer 13 personer och 29 människor skadas.



8. Riksbanken höjer räntan till 500 procent

Vad som ibland kallats "räntekrisen" under senare år inträffar den 16 september 1992 när Riksbanken tvingas höja marginalräntan till rekordhöga 500 procent.

Riksbankschefen Bengt Dennis under en pressträff 1992. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Under de tre dagar då den svindlande 500-procentsräntan tillämpas stoppas utlåningen hos samtliga svenska banker och bankomaterna runtom i Sverige stängs.



9. Svenska "Hustler" döms för grovt förtal

Den 16 oktober 1992 fälls den svenska versionen av herrtidningen "Hustler", enligt DN, för både grovt förtal såväl som grov förolämpning.

Detta efter att man klippt in ansikten, tillhörande bland andra Ingvar Carlsson (S) och Mona Sahlin (S), på pornografiska fotografier i tidningen.



Mona Sahlin och Ingvar Carlsson. Foto: Leif R Jansson/TT

10. Nirvanas hyllade album "Nevermind" släpps

Ett av världens mest sålda och inflytelserika album släpps den 24 september 1992: "Nevermind" av Nirvana. Läs mer om hur bebisen, som pryder albumets omslag, ser ut nu.

Nirvanas kritikerrosade album "Nevermind" från 1992. Bildkälla: Records/Alamy/Stella Pictures

Kultplattan, som innehåller klassiska låtar såsom "Come as you are" och "Smells like teen spirit", har sedan dess sålts i mer än 25 miljoner exemplar, enligt Forbes.



11. Bill Clinton vinner presidentvalet i USA

Bill Clinton tillsammans med sin fru Hillary Clinton under valvakan 1992. Foto: Ron Frehm/AP/TT

Den 3 november 1992 vinner Bill Clinton, tidigare demokratisk guvernör i Arkansas, det amerikanska presidentvalet. Han besegrar då George H.w. Bush, även känd som George Bush den äldre.



12. "Änglagård" och "Aladdin" har premiär

Helena Bergström och Rikard Wolff var huvudrollsinnehavare i "Änglagård". Foto: Jan Collsiöö/TT

En hel rad klassiska filmer har premiär på vita duken 1992, däribland svenska "Änglagård" och Disney-favoriten "Aladdin". De visas för första gången den 21 februari respektive 8 november.