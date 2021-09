Det var under natten mellan den 12 och 13 oktober förra året som en pojke tvingades in i en bil i Ludvika och kördes till ett skogsparti. Under knivhot tvingades pojken att klä av sig allt utom underkläderna – och kyssa gärningsmännens skor, skriver SVT.

Han rånades sedan på sin mobil och lämnades ensam i skogen flera kilometer från sitt hem. Rånarna hotade även pojken med kniv om han skulle gå till polisen.

19-åring får skyddstillsyn

Nu har en 19-årig man dömts för rånet, misshandel och övergrepp i rättssak, samt för ett rån som ägde rum vid ett annat tillfälle.

Den unga mannen döms till skyddstillsyn och 240 timmars samhällstjänst. Dessutom ska han genomgå flera behandlingsprogram och betala skadestånd på sammanlagt 43 000 kronor till de två offren.

En till man är åtalad som medmisstänkt, men domen mot honom har inte fallit, skriver SVT.