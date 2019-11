Anmälningar som rör köp av sexuella tjänster ökar, det visar polisens nya rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål. Brott som människohandel, koppleri och köp av sexuella tjänster har ökat jämfört med tidigare år.

Drygt 300 fler anmälningar för brott om köp av sexuella tjänster inträffade 2018 jämfört med 2017. Under 2018 anmäldes 848 brott om köp av sexuella tjänster jämfört med 2017 då 563 brott anmäldes.

TIGGARE TVINGADE TILL PROSTITUTION

Under 2018 fick polisen även in information om att kvinnor som tvingas tigga även har tvingats till prostitution.

Polisen skriver i rapporten att de har fått in mer information under 2018 om att prostitution förekommer på oseriösa massagesalonger. Socialtjänsten i Stockholm, Göteborg och Malmö har dock under året rapporterat att gatuprostitutionen har minskat.



ÖKAD SUGARDEJTING

I rapporten skriver polisen att man noterat en ökning av sugardejting. Sugardejting är ett begrepp som innebär att en äldre man, även kallad "sugardad", ger ekonomisk ersättning till en kvinna eller man som kallas "sugarbabe" i utbyte mot sexuella tjänster.

Sugardejting bedrivs på särskilda dejtingsidor där yngre män och kvinnor utnyttjas för sexuella ändamål i utbyte mot pengar.

Polisen skriver att sugardejting är ett sätt för vuxna män att utnyttja yngre personer i utbyte mot betalning. I rapporten står det även att det har skett en ökning av män och pojkar inom sugardejting.

BROTTSOFFER FÅR INTE TILLRÄCKLIGT MED STÖD

Polisen har en alarmerande ton i rapporten. De menar att stödet och skyddet för brottsoffer inte är tillräckligt och fortfarande brister i många fall.

PROSTITUTIONSGRUPPEN NEDLAGD

Tidigare i veckan avslöjades det att polisens prostitutionsgrupp har lagts ner i Stockholm, uppgav Aftonbladet. Ett beslut som möttes av stark kritik av den ideella organisationen Talita som hjälper kvinnor ur prostitution, pornografi och människohandel med sexuella ändamål.

