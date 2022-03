Wall Street öppnar blandat

Det breda S&P 500-index sjunker 0,2 procent, medan Dow Jones industriindex backar 0,4 procent. Tekniktunga Nasdaq stiger samtidigt 0,2 procent.

Marknaden präglas av en orosvåg för vad ett tvärstopp för rysk export – till följd av sanktioner eller ett ryskt embargo – kan innebära för de globala priserna på energi, råvaror transporter och livsmedel och därmed den redan historiskt höga inflationen i stora delar av västvärlden.

Råoljepriset lyfte till drygt 139 dollar per fat under natten till måndagen, men hade när börserna på Wall Street fallit tillbaka till 121 dollar per fat, vilket redan det är den högsta noteringen sedan 2012.

Prislyftet på olja kommer sedan Bidenregeringen sagt att man överväger att införa ett embargo mot import av olja och andra energiprodukter från Ryssland.

I skuggan av oljepriset har även priserna på naturgas, palladium och koppar lyft till rekordnivåer i måndagens handel.