Börsen öppnar uppåt

Bland dragloken finns indextungviktare som telekomtillverkaren Ericsson och klädkedjan H&M, upp med 3 respektive 2,6 procent.

Flygbolaget SAS aktie lyfter drygt 6 procent sedan Kammarkollegiet valt att förlänga statens avtal om inrikes flygresor med SAS till maj 2023.

På råvarumarknaden stiger oljepriset 2 procent till cirka 112 dollar per fat, efter topparna strax under 140 dollar tidigare i veckan. Naturgaspriset i Europa sjunker 1 procent till 125 euro per megawattimme på råvarubörsen i Amsterdam. Det kan jämföras med historiska toppar på över 330 euro per megawattimme i måndags.

OMXS-index har trots återhämtningen i fredagens handel sedan årsskiftet tappat nästan 19 procent av sitt värde – merparten sedan ryska styrkor inledde sitt invasionkrig i Ukraina den 24 februari.