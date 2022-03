Stockholmsbörsen backar

SKF, Assa Abloy och ABB hör till dem som drar ned indexet på storbolagslistan.

Bland de stora bolagen som drar upp OMXSPI finns Telia, plus 1,4 procent och Swedish Match, plus 1,4 procent samt SCA, plus 1,3 procent.

Swedbank, som formellt misstänks för penningtvätt i Estland mellan 2014 och 2016, tappar 0,3 procent.

Två mindre bolag har vinstvarnat, Volati och Nolato tappar rejält, drygt 13 procent respektive 12 procent.

Bland annat Axfood, Handelsbanken, Platzer, Atrium Ljungberg och Lundin Mining handlas utan rätt till utdelning på torsdagen.

I Kina lyste det rött på börserna, sedan det kinesiska jätteföretaget Tencent rapporterat en långsammare tillväxt än väntat.

I Europa backar Frankfurt och Paris båda 0,4 procent, medan London stiger 0,2 procent

Under morgonen har Moskvabörsen öppnat igen efter ett rekordlångt stopp sedan kriget startade i Ukraina. I alla fall för begränsad handel, det gäller 33 olika värdepapper, och med begränsade öppettider. I den spretiga handeln i Moskva steg börsen.

Oljepriset fortsätter att stiga, ett fat Brentolja har ökat flera dollar sedan gårdagen och kostar nu runt 119 dollar fatet. Även gaspriset stiger, i onsdags deklarerade Ryssland att gasräkningar fortsättningsvis ska betalas i rubel, vilket fick priset att öka.

Räntorna är på väg upp, både globalt och här i Sverige. I USA syns en mycket stor press uppåt på de långa räntorna, och i Sverige talas det om snabbare höjningar än vad Riksbanken tidigare kommunicerat. Statliga SBAB spår räntehöjningar tidigare, redan i april, i sin nya prognos. Dessutom kommer det ytterligare en räntehöjning i år, enligt SBAB.