Stockholmsbörsen på plus

Många bolag har redovisat starka rapporter, trots det osäkra läget med både krig, inflation och leveransproblem.

Evolution Gaming rusar 6 procent, och både Handelsbanken och SEB fortsätter gårdagens bankrally, Handelsbanken plus 3,5 procent och SEB plus 2,2 procent. Byggföretaget NCC ligger plus 2,8 procent.

Storbankerna Nordea (minus 1,2 procent) och Swedbank, plus 0,5 procent, har också rapporterat på morgonen.

Men det stora beskedet för dagen är räntebeskedet från Riksbanken, som nu beslutat om en räntehöjning med 0,25 procent.

I Europa ligger också börserna på plus, Frankfurt 1,7 procent, Paris 1,7 procent och London 0,6 procent