Wall Street på väg mot munter vecka

Uppgången på New York-börsen fortsatte under torsdagens handel. Samtliga ledande index stängde på plus med god marginal.

Dow Jones industriindex och breda S&P500-index gick upp 1,6 respektive 2,0 procent. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade mest: upp 2,7 procent. Även i onsdags stängde indexen på plus. Hittills den här veckan har Dow Jones ökat 4,6 procent, S&P500 4,1 procent och Nasdaq har stigit 3,5 procent, rapporterar CNBC. Trenden på New York-börsen har annars pekat nedåt de senaste månaderna. Dow Jones kom in i handelsveckan med en åtta veckor lång negativ veckotrend, medan S&P500 och Nasdaq hade sju raka veckor med negativa veckoresultat, enligt CNBC.