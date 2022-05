Svängigt på Wall Street

Kurserna backade brett när Wall Street öppnade efter långhelgen då amerikanerna hedrade sina krigsveteraner på memorial day. Men under eftermiddagshandeln vände börshumöret i New York, de ledande indexen återhämtade sig och låg en period på plus. Före stängning vände indexen dock åter och stängde på minus.

Sådana svängningar borde inte förvåna någon med tanke hur kurserna pendlat upp och ned den senaste månaden. På tisdagen var det främst aktier i vård- och hälsobolag som agerade sänken, bland dem läkemedelsjätten Pfizer som backade 2,2 procent. Det breda S&P500-indexet tappade 0,6 procent, Dow Jones industriindex gick ned 0,7 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex backade 0,4 procent.