Lastbilsförarstrejk i Sydkorea pressar företag

En strejk bland lastbilsförare i Sydkorea går nu in i sin andra vecka, och tvingar fabriker att skära ner på produktionen.

— Vår ekonomi och den övergripande industrin förväntas lida stora förluster om logistikstörningar fortsätter i en tid då vi står inför flera utmaningar såsom störningar i globala leveranskedjor och stigande råvarupriser, säger förste vice industriministern Jang Young-Jin, enligt nyhetsbyrån Yonhap.

Under den första veckan har den lett till störningar för bil-, stål- och petrokemiska tillverkare till en kostnad på 1 600 miljarder won, motsvarande 12,6 miljarder kronor enligt statliga beräkningar, rapporterar The New York Times.

Den petrokemiska industrins branschorgan uppger att de dagliga leveranserna från fabrikerna fallit med 90 procent,enligt CNN. Och ståltillverkaren Posco säger att man stoppat produktionen vid vissa anläggningar för att man inte längre har plats att lagra de färdiga produkterna. Biltillverkaren Hyundai säger att produktionen vid alla de fem fabrikerna i Ulsan 40 mil sydöst om Seoul påverkas.

Förarfacket med 22 000 medlemmar har krävt en förlängning av en statlig åtgärd för att garantera fraktkostnader och förhindra osäkra transporter. Systemet innebär garanterade minimilöner för förare och infördes 2020, och löper ut vid årsskiftet, enligt Yonhap.

På måndagen strejkade omkring 6 600 av förarna över hela landet. Fyra medlingsrundor har hittills misslyckats.