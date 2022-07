Fortsatt ökat flygresande i juni

Jämfört med juni 2021 har flygresorna från statliga Swedavias tio flygplatser ökat med 272 procent. Juni blir den tredje månaden i rad då antalet resenärer når en ny toppnivå, räknat sedan starten av pandemin.

Vid Arlanda har den stora ökningen märkts av i form av tidvis långa köer. Företrädare för Swedavia anser dock att läget förbättrats.

"Bemanningssituationen kommer att fortsätta förbättras kontinuerligt under resten av sommaren, men det kommer som alltid under denna reseintensiva period att uppstå köer till såväl incheckning, säkerhetskontroll och gränskontrollen under resten av sommaren", säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

"Tillsammans med våra samarbetspartners på flygplatsen gör vi vårt yttersta för att hantera situationen på bästa sätt."

Trots ökningen sedan år 2021 är antalet flygresor ännu inte på samma nivå som före pandemin. Jämfört med samma månad 2019 hade juni i år 26 procent färre flygresenärer vid Swedavias flygplatser.