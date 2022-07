Högsta brittiska inflationen sedan 1982

Konsumentpriserna i Storbritannien lyfte med 9,4 procent i juni jämfört med ett år tidigare. Det är den högsta inflationstakten sedan februari 1982.

I maj låg inflationen på 9,1 procent.

För brittiska hushåll – vars löner inte hänger med uppåt – väntas det bli ännu värre framöver. Prognoserna pekar mot att inflationsvågen kan toppa på 11 procent i oktober, då det väntas nya lyft för energipriserna.

De kraftigt reducerade realinkomsterna – där varje pund ger allt mindre köpkraft – har redan börjat bromsa in återhämtningen efter pandemin och många företagsledare i Storbritannien räknar enligt en enkät gjord av konsultbyrån Deloitte med att landet är på väg in i recession, med minskad BNP under två kvartal i rad.

— Risken för recession är stor, säger Hussain Mehdi, makrostrateg på storbanken HSBC:s kapitalförvaltning.