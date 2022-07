Positiv USA-börs tog emot räntebesked med ro

Starkast under dagen har tekniktunga Nasdaq gått som efter räntebeskedet låg på plus 2,5 procent. Även breda S&P 500 visade gott humör under dagen och hade ökat 1,4 vid samma tidpunkt. Dow Jones var 0,4 procent upp.

Strömningsbolaget Spotify, som under dagen levererat en kvartalsrapport som möttes av marknadens gillande, ökade kraftigt i USA-handeln och låg knappt två timmar före stängning plus nästan 12 procent.

Tisdagens kvartalsrapporter från teknikjättarna Alphabet och Microsoft var under förväntningarna, men under onsdagen handlades de uppåt och ligger på plus. Alphabet ligger 6,9 procent och Microsoft plus 5,2 procent.