Vinstrekord för Exxon Mobil

Exxon Mobils nettovinst lyfte till 17,9 miljarder dollar (drygt 180 miljarder kronor) under andra kvartalet, vilket per aktie blev 4:14 dollar. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst per aktie på 3:98, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Europeiska konkurrenter – som Shell och Total Energies – har tidigare under rapportsäsongen också slagit vinstrekord.

Men även om skenande energipriser ger klirr i kassan är oljeindustrin politiskt i kläm – anklagad för att girigt tjäna pengar på Rysslands krig i Ukraina och samtidigt inte bidra tillräckligt för att med nya investeringar täcka västvärldens behov av olja och naturgas. Tidigare i sommar sade USA:s president Joe Biden att Exxon Mobil tjänar "mer pengar än Gud".

Världsmarknadspriset på råolja lyfte till över 120 dollar per fat i april–juni – de högsta nivåerna på 14 år. Men sedan dess kretsar priset närmare 100 dollar per fat. Och raffineringsmarginalerna har också tappat höjd sedan toppen i andra kvartalet.

Naturgaspriserna har dock fortsatt uppåt även i juli, kraftigt inflaterade av Rysslands strypta gasleveranser till Europa i skuggan av Ukraina kriget och västliga sanktioner.

På börsen har Exxon Mobil-aktien lyft med 50 procent sedan årsskiftet, vilket gör aktien till den nummer tre i vinnarlistan på S&P500-index. Och i april trefaldigade bolaget sitt återköpsprogram till 30 miljarder dollar (över 300 miljarder kronor) i år och nästa år.