Obemannade butiker på frammarsch i landet

I maj 2022 fanns 128 obemannade butiker, varav 111 var helt obemannade och övriga hybrid, det vill säga med bemanning någon del av dygnet.

Under perioden september 2021–maj 2022 öppnade cirka 40 butiker.

På marknaden finns åtta aktörer. Automat och Lifvs med cirka 30 butiker vardera, 24 Food och 24-sju med runt 20 var och Ica To Go med 16 butiker. Dessutom finns Coop Mini, Pressbyrån Go och Seven 24 som har en handfull var.

Flera aktörer har kraftiga expansionsplaner. Håller planerna kan antalet obemannade butiker snart ha fördubblats.

Källa: Kartläggning av tidningen Dagligvarunytt