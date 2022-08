Positiv förhandel på Stockholmsbörsen

Det skulle i så fall bli tredje dagen i rad som Stockholmsbörsen öppnar positivt.

Under torsdagen stängde det breda OMXSPI-indexet på plus 0,7 procent. För det tunga OMXS30 var utvecklingen aningen högre, 0,8 procent plus.

Ljudboksbolaget Storytel lämnade under dagen sin kvartalsrapport, där det framgick att förlusterna efter skatter, räntor och avskrivningar uppgick till 6 miljoner kronor. Det är emellertid mycket mindre än de 19 miljoner kronor i förlust som analytikerna i snitt räknat med.

I eftermiddag väntas amerikansk sysselsättningsstatistik för juli.