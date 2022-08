USA-börsen öppnar på plus

När New York Stock Exchange öppnade under fredagen var däremot samtliga tunga index på plus.

Dow Jones ökar 0,4 procent i öppning, medan Nasdaq ligger på plus 0,7 procent.

Börserna rusade i onsdags efter att USA-inflationen, som varit hög under en längre period än i Europa, i juli kom in lägre än väntat och visade en årstakt på 8,5 procent. Ett fall från 9,1 procent i juni.

Även kryptovalutorna har sett en stabil uppgång under veckan, men bitcoin är nu ner 1,6 procent.