Kurskrasch för Facebooks ägare

Ett 14-procentigt fall för handelsveckan som helhet innebär att aktien nu tappat 61 procent av sitt värde under senaste 12 månaderna – dubbelt så mycket som tekniktunga Nasdaqs kompositindex på New York-börsen gjort under samma tidsperiod.

Vd:n Mark Zuckerberg, fortfarande en av världens rikaste personer, har under den här tidsperioden fått se hur aktien backat från en högstanivå förra hösten på drygt 376 dollar till nuvarande 146 dollar.

Bakgrunden är precis som för många andra teknikbolag allt tuffare förutsättningar när räntorna stigit kraftigt men för Meta har också analytiker lyft specifika utmaningar för bolaget, bland annat den allt tuffare konkurrensen från kinesiska Tiktok som nu lockar bland annat ungdomar i betydligt högre utsträckning.

Förutom en stagnation när det gäller vikande användartal för såväl Facebook, Instagram och Whatsapp (som alla tre ingår i Meta) har man också från marknadshåll farhågor om en svagare annonsmarknad när konjunkturen viker och företaget har dessutom gjort stora ekonomiska investeringar.