Så kan fritidshusägare spara elpengar

El kan köpas med olika typer av avtal.

— Bundna avtal, då elen köps till ett fast pris för en viss tid framåt. Nu är bundna avtal ofta mycket dyra, eftersom det råder osäkerhet om hur elpriserna utvecklas framöver. Alla elbolag erbjuder inte bundna avtal.

— Rörliga avtal, som följer elpriserna som varje dag sätts på elbörsen Nord Pool. De beräknas utifrån ett "snittpris" baserat på elpriserna under månaden. Det spelar då ingen roll om elförbrukningen sker under natten, dagen eller under helgen, priset blir detsamma per kWh.

— Timprisavtal, som helt följer priserna som sätts på elbörsen Nord Pool. Då betalar man för den förbrukning som sker till det pris som gäller just då. dessa avtal har tidigare varit ovanliga, men nu väljer alltfler timprisavtal. Det finns elbolag som specialiserat sig på denna typ av avtal, ofta med hjälp av olika slags teknik som mäter och styr elanvändningen.