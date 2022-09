Jackpott för kasinobolag på New York-börsen

Medan S&P 500 pendlar kring nollan, är tekniktunga Nasdaqs kompositindex upp 0,6 procent och Dow Jones industriindex ned 0,5 procent. Detta samtidigt som oron för en recession inom amerikansk ekonomi kvarstår och den amerikanska dollarn stärkts mot övriga valutor.

Bland vinnarna på New York-börsen finns kasinobolag som Las Vegas Sands, plus 9,7 procent och Wynn Resorts, plus 8,8 procent.

Uppgången följer på beskedet från Macao att man kommer att tillåta turistgrupper från det kinesiska fastlandet så tidigt som november efter tidigare resebegränsningar på grund av covidpandemin. Las Vegas Sands och Wynn är två av flera amerikanska kasinooperatörer som har verksamhet i Macao.