Rush på pantbanken: "Fixar till familjekassan"

Fakta: Så går det till Föremålet värderas i pantbankens butik och kunden får pengar direkt i handen. Den som vill låna måste vara över 18 år och visa legitimation. Normallånet löper på fyra månader och kan lösas in när som helst under tiden. Räntor och avgifter varierar mellan olika pantbanker. De flesta pantar guldsmycken och klockor, men även konst, antikviteter och musikinstrument, liksom exempelvis dyrbara väskor, slipsar, scarfar, plånböcker och skärp. Föremål som inte blir utlösta säljer pantbanken i butiken eller på auktion, även på nätet. Om det blir ett överskott, när avdrag gjorts för lån och avgifter, tillfaller det kunden. Totalt finns 19 pantbanksföretag i Sverige. De största är Pantbanken Sverige med 21 kontor och Sefina pantbank med 20 kontor i Sverige. Källa: Svenska pantbanksföreningen

— Jag känner många som går till pantbank. Vid nödsituationer är det jättebra, även om det blir en ränta, säger en av kunderna som kommit hit för att förnya lånet på guldhalsband och armringar som hon lämnat in tidigare.

— Det är maten, elektriciteten, andra utgifter. Innan levde man så bra, det gick att planera sin ekonomi. Men nu, om det kommer oväntade utgifter, så behöver man gå hit.

En manlig kund har precis fått veta att han kan få låna 14 000 kronor om han lämnar in det guldhalsband som han har haft med sig som pant. Det mesta förs över via Swish, resten tar han emot kontant.

— Det händer när man behöver fixa till familjekassan ibland. Allt är dyrare nuförtiden. Det är för att kunna betala räkningar.

Cecilia Lindborg, värderingsassistent, kontrollerar äktheten på ett guldföremål som ska pantsättas.

Snabb ökning

Peter Sundström, som är vd för Pantbanken Sverige, har aldrig tidigare sett en ökning av antalet kunder komma så snabbt som den här gången. I reda siffror ser utlåningen från det stiftelseägda bolaget ut att gå mot alla tiders rekord under årets tredje kvartal – sedan starten 1866.

— Vi har rekord i antalet lämnade lån och vi har en lånestock som ökar hela tiden.

Under perioden juli–september ser utlåningen via webben och bolagets 21 kontor runt om i landet ut att landa på 290 miljoner kronor, enligt Peter Sundström. Det kan jämföras med 235 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.

Det är inte bara guldsmycken som pantsätts.

Jörgen Andersson, butikschef på Pantbanken Triangeln, visar runt bland guldsmycken, tavlor och andra konstföremål som inte hämtats ut och därför är till salu. Den som lämnar in ett värdeföremål här får först ett lån i fyra månader. Det kan sedan förlängas i ytterligare två månader, men sedan är det stopp och varan säljs på nätauktion. Om föremålet då säljs för ett högre belopp än vad kunden fått låna så går överskottet tillbaka till kunden.

Skär i hjärtat

— I dag handlar det om vardagsekonomi. Det är därför man kommer hit i första läget. Under en högkonjunktur lånar du egentligen för att kunna konsumera, nu kommer det att svänga, nu lånar man för att få månaden att gå ihop.

Jörgen Andersson, butikschef Pantbanken Sverige i Malmö, vid en rad med föremål som skall säljas efter att de pantsatts på Pantbanken Sveriges kontor vid Triangeln i Malmö.

Ibland skär det i hjärtat på de anställda när de tar del av kundernas ekonomiska bekymmer, berättar han.

— Pensionärer har det tufft och har haft det tufft sedan tidigare. Det är tråkigt och sorgligt när de kommer hit och säger att ”Oj, det är ännu tunnare denna månaden”. Det är en kundgrupp som har svårt att få månaden att gå ihop. Sedan kan det vara barnfamiljer också som har fått det svårare med sina utgifter.

Exklusiva klockor

Ökad utlåning betyder större ränteintäkter för pantbanken. Men de snabba kasten i ekonomin gör det svårare att bedöma hur mycket varor som lämnas in nu kommer att vara värda om ett halvår, när varor som inte hämtats tillbaka ska säljas. Ett exempel är dyra väskor och exklusiva klockor, som nu börjar tappa i värde.

— Klockbranschen har ju exploderat på senare år, men är nu på väg ner, successivt. Så man kan ju inte få lika mycket i dag på sin dyra klocka som man har fått, av ungefär samma anledning som vi kunde höja priserna när allting skuttade upp, säger Jörgen Andersson.

Jörgen Andersson visar hur man kontrollerar äktheten på ett guldföremål.

Även Sefina pantbank, med 20 butiker runtom i Sverige, har en ökad tillströmning av kunder. Det är inte rekordsiffror ännu, men en tydlig uppgång, enligt vd Nils Klevmarken. Den började när pandemin klingade av och folk började låna till resor.

— Nu är det tydligt att det är väldigt många grejer som blir dyrare i vardagen och då ser vi att antalet nya lån ökar. Man lånar inte lika höga summor som förut och det är ganska tydligt att man inte lånar för lyxkonsumtion, utan man lånar mer för vardagen, till exempel räkningar som kommer in som man inte riktigt räknat med.