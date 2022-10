Intäktslyft för Storytel

Ljudboksbolaget Storytel, noterat på First North, drog in intäkter på 742 miljoner kronor under tredje kvartalet, ett intäktslyft på 27 procent. Räknar man bort Ryssland ökade intäkterna med 29 procent.

Intäktsökningen var större än vad bolaget hade räknat med. Bruttomarginalen steg steg till 40 procent, upp från 39,5 procent i andra kvartalet, enligt bolaget, vars fullständiga kvartalsrapport kommer först i början av november. Storytels aktie har hittills i år rasat med 79 procent på First North.