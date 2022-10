I det senaste avsnittet av Lyxfällan träffar vi Andreas i Stockholm, vars ekonomiska situation ser allt annat än bra ut. Han sover på en soffa, och är helt beroende av vänner för att ha någonstans att bo. Det här har gjort att inte heller måendet är särskilt bra, varken fysiskt eller psykiskt.

Andreas i Lyxfällan festar fem dagar i veckan: "Extremt mycket"

Andreas jobbar som hantverkare och tjänar ibland bra med pengar, men när lönen kommer lägger han hellre pengarna på annat än på hyra.

– Jag lever nog mer för dagen. Mycket fester, väldigt mycket fester, extremt mycket fester. Runt fyra-fem dagar i veckan är jag ute. Det är inte hundra kronor utan många tusenlappar som flödat per dag, berättar Andreas.

Just nu är Andreas arbetslös och har skulder hos både Kronofogden och flera inkassobolag. Samtidigt väljer han att strunta i alla räkningar som dimper ner i brevlådan. Han öppnar aldrig kuverten, utan slänger dem i soptunnan eller i ett skåp där de sedan blir liggande.

Magdalena Kowalczyk frustration: "Varför skärper du dig inte bara?"

Lyxfällan-experten Magdalena Kowalczyk åker hem till Andreas både för att få rätsida med hans ekonomi och inställning till livet.

– Förstår jag dig rätt nu, du går på krogen och åker på semester, men du har inte betalat hyror? Är det cool? Om du vet allt det här, varför skärper du dig inte bara?, frågar Magdalena Kowalczyk.

Här blir det känslomässigt för Andreas som förklarar att han tappat kämparglöden. Andreas kommer från en trasslig uppväxt, och de motgångar han gått igenom och hans dåliga självkänsla återspeglar sig i hans beteende idag.

– Det är lite kluvna känslor för Andreas. Å ena sidan ömmar jag för honom eftersom han känns otroligt vilsen och inte riktigt vet vad han ska göra. Han vill få ordning på livet men lyckas inte. Å andra sidan blir jag faktiskt ganska irriterad. En vuxen karl som säger rakt upp och ner att det är roligare att gå på krogen än att betala hyran, förklarar Lyxfällan-experten.

Andreas i Lyxfällan har varit på krogen 347 gånger – det gångna året

Andreas tidigare genomsnittslön när han jobbade inom bygg låg på ungefär 18 200 kronor, något som långt ifrån täcker Andreas dyra livsstil – vilket står klart när Magdalena tar fram budgettavlan.

Under kategorin mat räknas även hans krognotor in, och där har man kunnat se nästan en krognotedragning per dag – hela 347 stycken det gångna året.

Det är sex stycken inkassobolag som jagar Andreas, och försäkringskassan för obetalt underhåll ligger hos Kronofogden. Avbetalningen för dessa hamnar på 18 200 kronor, och totalt har Andreas ett underskott på hela 24 300.

Lyxfällan-deltagaren har skulder på 330 000 kronor

För att ge Andreas en reality-check har Magdalena sammanställt hur mycket Andreas onödiga utgifter faktiskt har skenat iväg. Andreas tenderar att unna sig och äta ute ofta – något som landar på svindlande 73 000 under ett år, samtidigt som partynotan landar på 36 000 kronor, och snusandet på 12 000.

Andreas totala skuldbild ligger sammanlagt på ungefär svindlande 330 000 kronor.

Lyxfällans livscoach Philip Diab rycker ut för att hjälpa Andreas bryta dessa beteendemönster. Det blir ett känslofyllt samtal där de diskuterar Andreas relationer och självkänsla. Andreas förklarar då att han försöker måla upp en bild av att han duger, och en person som han egentligen inte är.

