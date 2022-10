Nytt bränsle på den brittiska räntebrasan

Marknadsräntorna i Storbritannien har i en ny orosvåg börjat närma sig de kritiska nivåer som fick brittiska centralbanken Bank of England att ingripa med stödköp den 28 september.

Krisåtgärderna syftar till att rädda pensionsfonder undan kollaps till följd av ohållbara räntor i turbulensen efter premiärminister Liz Truss minibudget, med ofinansierade skattesänkningar och elsubventioner för hundratals miljarder.

I stormens öga

Onsdagens turbulens tog fart sedan Bank of Englands chef, Andrew Bailey, bekräftat sin plan på att avbryta stödköpen på fredag.

Signalen är tydlig. Han vill inte anklagas för att agera skyddsnät åt en omstridd finanspolitik, och har också beklagat sig över att marknaden för kapitalförvaltare och pensionsfonder är så pass oreglerad – det vill säga de aktörer som just nu befinner sig i stormens öga på den brittiska räntemarknaden.

Baileys besked om att stödköpen ska avslutas på fredag ligger i linje med tidigare officiella uttalanden och de åtstramningsplaner som har presenterats av Bank of England för att få bukt på den skenande inflationen.

Men det kommer oväntat sedan den vanligen välunderrättade tidningen The Financial Times har rapporterat att storbanker fått indikationer om att stödköpen skulle kunna fortsätta längre.

Förvirringen sprider sig

Förvirringen kring vad som faktiskt gäller sprider sig därför på marknaden och pundet föll under 1:10 dollar per pund för första gången i oktober medan räntan på en 30-årig brittisk statsobligation lyfte över 5 procent.

— Det här ser allt mer ut som en ohållbar situation. Bailey måste backa från sina kommentarer, säger Erik Nelson, valutastrateg på Wells Fargo, till nyhetsbyrån Bloomberg.

Kollegan Richard McGuire på Rabobank håller med:

— All denna osäkerhet och u-svängarna är dåliga för marknaden, säger han till The Financial Times.

"Ganska skakig resa"

Han tillägger att det grundläggande problemet är ett stort förtroendeproblem för den brittiska finanspolitiken, som Bank of England nu måste hantera med desperata åtgärder.

— Marknaden är rejält stressad och riktningen på handeln är i första hand sälj, säger Patrick Bloomfield, partner på konsultbyrån Hymans Robertson, till Bloomberg.

Förtroendekrisen slår mot en redan ifrågasatt centralbank, sedan tidigare hårt kritiserad för att inte agerat snabbare och mer resolut för att trycka tillbaka den inflation som just nu gröper ur köpkraften för brittiska hushåll och företag.

— Jag befarar att de närmaste veckorna kommer att bli en ganska skakig resa, säger Howard Davies, ordförande för den brittiska bank- och försäkringskoncernen Natwest Group, till Bloomberg.