Här är varorna som drar upp inflationen

När Statistiska centralbyrån (SCB) varje månad ställer samman inflationssiffrorna tas prisuppgifter in på flera hundra olika varukategorier. Prisskillnaderna räknas fram både för en månad och för årstakten.

För oktober visar det sig att väldigt många varor har ökat i pris jämfört med i september. Prisökningarna är spridda över nästan alla produkt- och tjänsteområden.

Elen håller ner inflationen

Det som ändå håller nere oktoberinflationen är energipriserna. Elpriserna har minskat med över 23 procent, jämfört med september. Drivmedel har dock ökat nära 13 procent.

I stället har både mat och andra varor ökat rejält i pris jämfört med september, liksom olika slags tjänster. Räntor påverkar också inflationen uppåt enligt måttet KPI.

Blomkålen har ökat hela 33 procent på bara en månad, och tomater med över 16 procent. Vitkål, purjolök och champinjoner har också ökat mycket. Generellt sett har matpriserna fortsatt att stiga, under oktober är ökningen 1,5 procent jämfört med september.

I årstakt, oktober i fjol jämfört med oktober i år, är förändringen nu 17,2 procent för livsmedel, enligt SCB.

Dagstidningar dyrare

Priset för prenumerationer på dagstidningar har ökat mycket, plus över 11 procent under oktober jämfört med september. Även tv- och dataspel har blivit dyrare jämfört med månaden innan, plus drygt 14 procent. Kläder har ökat, liksom olika slags husgeråd och heminventarier.

Men det finns också sådant som har blivit billigare den senaste månaden. Lammköttet har minskat drygt 4 procent jämfört med månaden före. Småkakor och kex har minskat över 3 procent och päron över 11 procent.

Inrikesflygresor har blivit över 10 procent billigare, och utrikesresorna föll med över 5 procent jämfört med september.