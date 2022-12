Armeniens dram vinnare i krigets skugga

För de hundratusentals ryssar som valt att lämna sitt hemland på grund av Ukrainakriget ligger länder som Georgien, Armenien och Tadzjikistan högt upp i rangordningen. Där finns inga visumkrav på ryska medborgare och väl där kommer man långt med det ryska språket. Dessutom hjälper lokala banker gärna till så att ryssarna får med sig sina sparpengar i ryska banker.

Georgisk lari flåsar i nacken

Armeniens dram ser ut att bli årets vinnare på valutamarknaden, med ett lyft med 22 procent mot dollarn. Georgiens lari flåsar i hälarna, upp med 16 procent, medan den tadzjikiska somonin ligger på plus 10 procent.

Den ryska rubeln har också stärkts i krigets skugga, till följd av olje- och gasintäkter i utländsk valuta och en import som bromsat in kraftigt. Men rubelns kurslyft är svårt att siffersätta då rubeltransanktionerna – som i praktiken måste göras via Moskva – omgärdas av kapitalkontroller.

Suget efter armeniska dram är enormt i krigets skugga. Överföringarna av pengar till Armenien har mer än fyrfaldigats i år jämfört med i fjol, med en toppnotering i oktober – månaden efter det att Rysslands president Vladimir Putin gett order om partiell mobilisering och sagt att 300 000 reservister skulle kallas in till kriget i Ukraina.

I Georgien har flödet av ryska pengar in i landet ökat ännu mer, femfaldigats. De utgör hittills i år 60 procent av landets totala valutaöverföringar enligt centralbanken i huvudstaden Tbilisi.

Rejäl stimulans

Större före detta sovjetrepubliker som Kazakstan får också sin beskärda del av de ryska miljardöverföringarna, men i större länder räcker inte detta valutaflöde till för att väga upp de ekonomiska nackdelarna med ett stort krig i närområdet. Kazakstans tenge har tappat 7 procent mot dollarn hittills i år.

Det stora kapitalinflödet betyder även en rejäl ekonomisk stimulans för de små före detta sovjetrepublikerna. Armeniens tillväxt hamnade på tvåsiffriga procenttal både under andra och tredje kvartalet i år och den armeniska centralbanken räknar nu med en tillväxt för hela 2022 på 13 procent.

Samtidigt har Internationella valutafonden (IMF) nyligen höjt sin tillväxtprognos för Georgien i år till 10 procent.

För Tadzjikistan, vars inflöde av valuta ökade med 50 procent under årets första halvår, ligger tillväxtprognosen just nu på 7 procent, enligt Natalja Lavrova på BCS Financial Group.