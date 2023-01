Vinstfall väntar för USA-bolagen

Fredag 13 januari: Black Rock, United Health Group, Delta Air Lines, Bank of America, Wells Fargo & Co, JP Morgan Chase & Co, Citigroup

Tisdag 17 januari: Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Airlines

Onsdag 18 januari: Alcoa

Torsdag 19 januari: American Airlines, Schlumberger

Tisdag 24 januari: Halliburton, General Electric, Lockheed Martin,, Johnson & Johnson, Verizon Communications, Texas Instruments

Onsdag 25 januari: AMD, Boeing, Tesla, IBM

Torsdag 26 januari: Northrop Grumman, Visa, Intel

Fredag 27 januari: American Express

Tisdag 31 januari: Pfizer, Spotify Technology, McDonald's, Caterpillar, General Motors

Onsdag 1 februari: Meta Platforms

Torsdag 2 februari: Conoco Phillips, Honeywell

Källa: Bloomberg