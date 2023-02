Minskat sug efter Turkietresor

Konflikten mellan Sverige och Turkiet fortgår med oförminskad styrka. I ett utspel meddelade president Recep Tayyip Erdogan att "så länge Sverige tillåter att Koranen bränns så kommer inte Turkiet att säga ja till Sveriges Nato-ansökan", detta med bakgrund av koranbränningen utanför Turkiets ambassad i Stockholm.

Just Turkiet har historiskt sett varit en av de mera populära resedestinationerna för framförallt svenska charterresenärer, särskilt utifrån kostnadsbilden.

Researrangören Ving anordnar nu inte bara resor till turkiska semesterorter utan har även ett utbud av resor till Istanbul.

"Minskad efterfrågan"

Företagets kommunikationschef Claes Pellvik poängterar att säsongen för just Turkietresor inte startat ännu utan detta sker snarare i april och därför har man i nuläget inga svenska resenärer på plats i landet.

— Vi har ett litet antal resenärer som har bokningar framöver under vintern-våren till Istanbul. Det är inte ett speciellt stort resmål under den här tiden, däremot är det ett mera populärt under senvår och höst men inte alls som Paris eller London, säger han och fortsätter:

— Till chartermålen började vi att sälja resor redan under förra sommaren. Under hösten-vintern var det ganska förväntad bokningsbild men den senaste tiden med koranbränning och svenska flaggor ser vi en minskad efterfrågan just nu och en avmattning av bokningar.

Ett klädstånd i centrala Istanbul.

Vill ha mer information

Däremot har företaget i nuläget inte fått ett ökat antal avbokningar på resor till just Turkiet.

— Däremot har vi haft en del resenärer som hört av sig och velat ha mer information kring läget, säger Claes Pellvik och tillägger att man följer UD:s rekommendationer.

UD uppdaterade tidigare i veckan sin information där man på sin hemsida uppmanar svenskar på plats att "iaktta ökad vaksamhet och försiktighet särskilt i populära turistområden i Istanbul".