Apple gör sämre resultat än väntat

Techjätten redovisar intäkter på 117,15 miljarder dollar för fjärde kvartalet – det första intäktstappet på fyra år. Under motsvarande kvartal 2021 var intäkterna 123,9 miljarder dollar.

Bakgrunden är produktionsproblem till följd av nedstängningarna i Kina, vilket bolaget redan i november flaggade för skulle leda till färre leveranser.

Varningen gjorde att flera analytiker sänkte sina prognoser. Inför rapportsläppet steg aktien drygt 3 procent. Intäkterna blev dock något lägre än vad analytikerna räknat med och aktien har vänt ner i efterhandeln.

Vinsten per aktie för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret landar på 1:88 dollar per aktie. Den väntade vinsten per aktie var 1:94 dollar.

Under de senaste tre åren har personalstyrkan på Apple ökat med 20 procent, samtidigt som andra techjättar som Amazon och Meta nästan dubblerat sina personalstyrkor.

Apple tros därför inte planera några större avsked. Däremot kan anställningstakten stanna av ytterligare, tror bedömare enligt Bloomberg.

Marknaden inväntar nu bland annat om Apple kommer att förlägga delar av sin produktion utanför Kina, har The Wall Street Journal tidigare rapporterat.