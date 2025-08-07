Kontantkaoset fortsätter – kundernas ilska: "Förjävligt"

Kontantkaoset fortsätter att växa när butiker och banker slutar ta emot fysiska pengar, vilket skapar frustration hos många. Vad säger lagen egentligen?

Kontanter eller inte? Det är en bra och faktiskt svår fråga, särskilt med hur läget i samhället ser ut i dag.

Butiker slutar ta emot kontanter, banker hanterar inte längre fysiska pengar – och regeringen ber folket att ha en månadslön hemma i beredskap.

Det pågår en debatt om vad som är okej och inte. Har man som kund rätt att betala med kontanter? Nyheter24 reder ut.



Vad säger lagen om kontanter?

Enligt 4 kap 12 § lagen lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank är sedlar och mynt lagliga betalningsmedel. Det innebär att den som är skyldig att betala, till exempel en kund, har rätt att betala med kontanter och motparten är skyldig att ta emot dem.

Dock är bestämmelsen dispositiv, det vill säga att den kan avtalas bort i ett civilrättsligt sammanhang. Det viktiga är att det måste ske genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna och att kunden måste ha accepterat villkoret i förväg.

Detta bekräftas inte bara i lagen, utan även i praxis. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref. 49) slår fast att kontanter kan nekas – men bara om det finns ett avtal.

Det kan alltså inte ske ensidigt, vilket är det som kan tolkas som är precis det som händer i dagens butiker, banker och myndigheter.

Vad gäller i praktiken?

Många butiker skyltar med "endast kortbetalning", utan att kunderna har "godkänt" detta i förväg.

Det är, enligt rättsliga tolkningar, inte ett giltigt avtal – utan en ensidig inskränkning av konsumenters rättigheter, menar flera debattörer, bland annat i Nerikes Allehanda.

Trots detta sker det ändå överallt. Äldre personer och de utan tillgång till BankID, smartphone eller bankkonto, kan därför inte betala – vilket upprör många.

Kundernas ilska mot kontantkaoset

På en Facebooksida diskuteras frågan livligt, och många delar samma upplevelse:

"Jag fick en kontantavi/värdeavi på 18 000 kronor. Har försökt lösa in den och betala mina räkningar. Tyvärr löser ingen det – summan är för stor? Det här är min pension. Nu kan jag inte betala mina räkningar. Måste man ha bankkonto, BankID och betalkort? Det här känns INTE rätt. Kan någon tipsa, vad gör jag?"

"Detta är för jävligt. Vanligt folk som har arbetat hela sitt liv får inte pengar någonstans"

"Var är vi på väg? Har besökt 4 olika banker. Får svaret att de INTE hanterar pengar"

Många påpekar att det inte längre handlar om en kontantfråga, utan om en ren kränkning.

"Jag gick till Coop och handlade mat, betalade med avi på 2 250 kronor. Dagen efter gick jag till ChangeGroup för att betala en räkning på 611 kronor. Jag hade utbetalningskvitto från AMF – men det räckte inte. De skulle ha kassakvitto från Coop? Jag kände mig stämplad som värsta brottslingen och har ALDRIG blivit behandlad så illa"

"Regeringen säger att vi ska ha en månadslön i kontanter hemma i reserv. Jag har bojkottat alla butiker som inte tar emot kontanter"

"Bra att bojkotta affärer som inte tar emot kontanter. Glöm inte säga till affärerna varför du bojkottar, annars fattar de inte. Klagar många så måste de tänka om eller förlora kunder"

"Alla får inte öppna bankkonto. Man har bättre koll på pengarna när man använder kontanter"