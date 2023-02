Bedragarna är redo – så känner du igen dem

Fakta: Bedrägerier Telefonbedragare lurar folk på runt 620 miljoner kronor per år. Polisen får in 25 000 anmälningar om året. Många gånger riktas bedrägerierna särskilt mot äldre personer. Källa: Polisen

Fredrik Falk, verksamhetschef vid Försäkringskassan, är tydlig. Elstödsutbetalningarna innebär inte att du kommer att kontaktas om kontouppgifter eller annat. Om någon ringer, mejlar eller sms:ar dig om elstödet – lägg på luren, och klicka inte på några länkar, är hans råd.

— Ingen, varken banker, Försäkringskassan eller någon annan myndighet kommer att kontakta folk, säger han.

Många bedrägerier riktas mot äldre personer. Men de flesta äldre behöver inte göra något alls när det gäller elstödet. De med pension är redan registrerade i Swedbanks system, förklarar han.

— Om man har pensionsutbetalningar från Pensionsmyndigheten så behöver man inte anmäla konto, då har vi på Försäkringskassan det redan, säger Fredrik Falk.

— Man ska aldrig lämna sina kontouppgifter till någon som ringer. Inte heller legitimera sig med bank-id, säger Fredrik Falk.

Gå in själv

Ralf Bagner, presschef på Swedbank, har samma budskap.

— Vi ringer aldrig upp kunder och ber om koder.

När det gäller elstödet ska man själv gå in och registrera sig via Swedbanks hemsida.

— Man kan gå in via Försäkringskassan och följa instruktionerna där, eller gå in på vår sida.

Han berättar att nu, i samband med elstödsbetalningen, har många varit inne och det har gjort att systemet ibland varit överbelastat.

— Gå in igen då. Om man inte registrerar innan den 13 februari är det inte för sent, pengarna kommer bara lite senare.

Det går inte att ringa till Swedbank för att få hjälp. Däremot går det att få kontonumret registrerat om man själv går in på ett bankkontor, förklarar Ralf Bagner.

Frågan är dock hur man kan vara bombsäker på att man verkligen befinner sig på Swedbanks hemsida, och inte på en kapad sida.

— Var uppmärksam och misstänksam. Kolla noga url-strängen, och i telefonen med bank-id då man loggar in, så att man går in på rätt ställe.

Anmäl till polisen

Lotta Mauritzson, brottsförebyggare hos polisens bedrägericentrum vid Nationella operativa avdelningen, berättar att de tittat noga på riskerna med elstödsutbetalningarna.

— Vi har undersökt vilka processer de har bestämt sig för, och vilka uppgifter de hämtar in. Vår bedömning är att detta inte direkt inbjuder till bedrägerier, säger hon.

Men som alltid då det handlar om mycket pengar, eller nya företeelser som berör många människor, är bedragarna i farten, förklarar hon.

Nu befarar polisen att bedragare kan försöka kontakta folk inför elstödsutbetalningarna för att lura av dem kontonummer och bankid-inloggning.

— Det kan vara på telefon, mejl eller sms. Men man ska veta att det inte är så det ska gå till. Den enda uppmaningen är att anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister.

Den som ändå blir kontaktad av någon som säger sig vilja ha uppgifter inför elstödsutbetalningen bör anmäla detta till polisen, tycker hon.

— Även om det bara är ett försök så ska man polisanmäla, säger Lotta Mauritzson.