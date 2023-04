Försiktigt uppåt på Asiens börser

Tokyos Nikkei 225-indexet inledde fredagen på plus 0,5 procent och hade vid lunch ökat till plus 1 procent. Det bredare Topixindexet höll sig kring plus 0,4 procent under förmiddagshandeln.

I Hongkong inleddes dagen på plus 0,2 procent, men dalade under förmiddagen och höll sig mest kring nollan med en svag tendens uppåt.

Shanghais kompositindex ökade cirka 0,3 procent under förmiddagen medan det i Shenzhen steg omkring 0,5 procent.