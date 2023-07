Mest uppåt på Asiens börser

I Tokyo var Nikkei 225-indexet upp 0,2 procent när handeln tog paus för lunch och det bredare Topix-index låg på minus 0,1 procent.

I Hongkong visade Hang Seng-index sent under förmiddagen på plus 0,4 procent

Kompositindex i Shanghai hade vid lunchtid stigit 0,2 procent vilket även var utfallet för Shenzhens kompositindex.