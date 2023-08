3 tips du måste känna till – om du ska sälja din bostad i höst: "Svårt och osäkert"

Löper ditt bundna lån ut? Därför kan det vara positivt – trots höga räntor

Mängder av lån går från bunden till rörlig ränta under 2023 och värst väntas det bli under andra halvan av året. Men enligt Nordnets sparekonom finns det ett tillfälle då det kan vara positivt att lånet övergår till just rörlig ränta.